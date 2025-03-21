Kırıkkale'de traktör çalan 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde traktör çalan 2 zanlı tutuklandı.

Giriş Tarihi: 21.03.2025 09:27

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede E.G.K'nin traktörünün çalındığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İlçedeki 7 köy ve 3 mahallede araştırma yapan, 12 farklı kamera kaydını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını N.O. (57) ve E.O'nun (39) yaptığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çalıntı traktör de sahibine teslim edildi.