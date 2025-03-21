Yaşam

Kırıkkale'de traktör çalan 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde traktör çalan 2 zanlı tutuklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
Kırıkkale'de traktör çalan 2 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede E.G.K'nin traktörünün çalındığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İlçedeki 7 köy ve 3 mahallede araştırma yapan, 12 farklı kamera kaydını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını N.O. (57) ve E.O'nun (39) yaptığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çalıntı traktör de sahibine teslim edildi.