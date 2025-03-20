Yaşam

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Isparta Petrol Turizm firmasına ait 10 HD 307 plakalı yolcu otobüsü, Kılıçarslan beldesi mevkisinde şarampole devrildi.

AFYONKARAHİSAR'DA OTOBÜS KAZASI: 1 ÖLÜ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.