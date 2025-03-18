Çekmeköy'de sürücü panik yapınca doğalgaz kutusuna çarptı

Çekmeköy'de bir sürücü sokağa gireceği sırada karşısına çıkan otomobili görünce panikleyip direksiyon hakimiyetini kaybederek doğalgaz kutusuna çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 18.03.2025 16:24

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Kaza geçtiğimiz günlerde Çekmeköy ilçesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi.

34 VM 0303 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen kadın sürücüsü sokağa gireceği sırada sokaktan çıkan Ertan Urtenur'un idaresindeki 34 GKV 485 plakalı otomobili görünce panikledi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü daha sonra kuaför dükkanının doğalgaz kutusuna çarptı. Adeta faciadan dönülen kazada şans eseri kimse yaralanmadı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ertan Urtenur, kazada kimsenin yaralanmadığını söyleyerek, "Ben aracımla hareket halindeydim. Tam sokaktan çıkacaktım. Cadde üzerinden araç geliyordu. Beni görünce yavaşladı, ama sokağa gireceğini tahmin etmemiştim. Tam sokaktan çıkacakken hanımefendi sanırım gaza bastı. Heyecanlandı mı, fren yerine gaza mı bastı onu da anlayamadım. Doğal kutusuna çarparak durdu. Kimseye bir şey olmadı, araçta iki çocuk vardı ama iyilerdi. Arabada hasar vardı" dedi.