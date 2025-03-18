Şanlıurfa'da seyyar satıcılar arasında 'yer' kavgası
Şanlıurfa'da Suriye uyruklu seyyar satıcılar arasında 'yer' meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Haşimiye Meydanı'nda meydana geldi. Aynı bölgede acı biber satış yapan 2 seyyar satıcı arasında 'yer' tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçak ve demir sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Birbirine tekme, tokat, bıçak ve sopayla saldıran satıcıları, çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavgada 3 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ekipleri gönderildi.
Cep telefonuyla görüntülenen olayla ilgili ilgili soruşturma başlatıldı.