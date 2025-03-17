Sabiha Gökçen Havalimanı'nda POLNET kuyruğu! Ulaştırma Bakanlığından açıklama: Sorun giderildi

Emniyet tarafından yürütülen hizmetlere bilişim desteği veren Polis Bilgi Sistemi'nde (POLNET) akşam saatlerinde meydana gelen sistem arızası nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uzun kuyruklar oluştu. Pasaport işlemleri manuel olarak yapılırken yolcular uzun süre kuyrukta beklemek zorunda kaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sorunun giderildiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 17.03.2025 22:14

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Emniyet tarafından yürütülen hizmetlere bilişim desteği veren Polis Bilgi Sistemi'nde (POLNET) akşam saatlerinde meydana gelen sistem arızası nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport işlemleri manuel olarak yapılırken yolcular uzun süre kuyrukta beklemek zorunda kaldı.

Sabiha Gökçen Havalimanını kullanan yolcular, saat 18.20 sıralarında emniyet tarafından yürütülen hizmetlere bilişim desteği veren Polis Bilgi Sistemi'nde (POLNET) meydana gelen arıza nedeniyle pasaport kuyruğunda beklemek zorunda kaldı. Arızanın giderilmesi için polis ve terminal ekipleri gerekli müdahaleleri yaparken yolcular sık sık yapılan anonslarla bilgilendirildi.

Arızanın iftar saatine denk gelmesi nedeniyle yolculara hurma ve su dağıtıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada arızanın bir süre sonra giderildiğini ifade edilerek pasaport işlemlerinin yeniden yapılmaya başlandığı ifade edilirken, işlem sürelerinin kısa bir süre içerisinde normale döneceği ifade edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: ARIZA GİDERİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Sorunun giderildiğini aktaran bakanlık açıklamasında "Emniyet Teşkilatı tarafından yürütülen hizmetlere bilişim desteği veren Polis Bilgi Sistemi'nde (POLNET) saat 18:20 itibariyle yaşanan sistem arızası nedeniyle Türkiye genelinde pasaport kontrol işlemi bir süreliğine kesintiye uğramıştır." denildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte Polis ve terminal IT ekipleri arızayı gidermek için gerekli müdahaleleri sağlarken işlemler manuel olarak yürütülmüştür. Sistemdeki arıza giderilerek işlemler yapılmaya başlanmıştır.

İşlem sürelerinin kısa sürede normale dönmesi beklenmektedir. Bu süreçte bekleme alanlarında ve havalimanı girişlerinde sık sık yolcu bilgilendirmeleri yapılmaktadır. Yoğun noktalardaki klimalar tam kapasitede çalışmaktadır. Tüm terminal operasyon ekiplerimiz sahada misafirlerimize destek vermektedir. Tüm gelişmeler ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. "

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