Oto galeride silahlı kavga: Tarafları ayırmak isterken canından oldu

Batman’ merkezde Oto Galeri Sitesinde iki esnaf arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği olayda tarafları ayırmaya çalışan 26 yaşındaki Yakup Yürek başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 17.03.2025 23:11

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Pazaryeri Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda iki esnaf henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan birinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu Yakup Yürek başına aldığı kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yürek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yürek'in cenazesi morga kaldırılırken, polis olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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