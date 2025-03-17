Kuşadası'nda aşırı hız nedeniyle takla attı: 2 yaralı

Kuşadası’nda aşırı hız nedeniyle virajı alamayan bir otomobil takla attı. Sürücü Feyzi K. kazayı yara almadan atlatırken, eşi ve kızı hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kullanılamaz hale gelen araç otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 17.03.2025 10:47

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde virajı alamayan otomobil takla atarken, kazada 2 kişi yaralandı.

AŞIRI HIZ NEDENİYLE TAKLA ATTI

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Kuşadası-Selçuk Karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Salihli ilçesinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelen Feyzi K. idaresindeki 45 AAS 654 plakalı otomobil, dönüş yolunda seyir halindeyken iddiaya göre aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak takla attı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Feyzi K. çevredekilerin yardımı ile eşi Gülçin K. ve kızı Ayşegül K.'yi sıkıştıkları yerden çıkarttı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan anne ve kızı sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kullanılmaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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