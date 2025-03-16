Hapse girmemek için hamileliğini kullandı: Suç makinesi kadın tutuklandı

Bayrampaşa'daki bir dairede meydana gelen hırsızlık olayının ardından şüpheli 2 kadının suç makinesi oldukları ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Ceylan Çiçek isimli şüphelinin 14 kez hamileliğini bahane ederek hapis cezasından kurtulmaya çalıştığı ortaya çıktı. Ayrıca kadının 189 suç kaydının bulunduğu ve 20 dosyadan aranması bulunarak 472 yıla kadar hapis cezası istendiği belirlendi. Şüphelilerden Belkız Ura'nın ise 54 suçtan kaydı bulunurken arama çalışmaları sürüyor.

Giriş Tarihi: 16.03.2025 12:30

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Bayrampaşa'da 16 Ocak günü Muratpaşa Mahallesi Kosova Caddesi'ndeki bir dairede hırsızlık meydana geldi. Daireye giren 2 şüphelinin hırsızlık yaptığını fark eden çevredekiler polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin 51 güvenlik kameralarına yaptığı incelemelerde kaçan şüphelilerin Ceylan Çiçek (36) ve Belkız Ura (36) olduğu tespit edildi ve yakalama çalışmalarına başladı.

Şüpheli 2 kadının hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı (DHA) CAMDAN KAÇARKEN YAKALANDI Ekipler tarafından 22 Şubat Cumartesi günü Ceylan Çiçek'in evine düzenlenen operasyon kapsamında şüpheli kadın evin camından atlayarak kaçtı. Ekiplerden kaçan şüpheli kıskıvrak yakalandı ve sağlık kontrollerinin ardından polis merkezine götürüldü. Çiçek'in sorgusunda 13 çocuğunun bulunduğu ve 14'ncü çocuğuna hamile olduğu ortaya çıktı.

Şüpheli Belkız Ura ekipler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) 189 SUÇ KAYDI VE 472 YIL HAPİS CEZASI İfadesinin ardından Ceylan Çiçek'in 189 suç kaydı, 20 dosyadan aranması ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Ura'nın 14 kez hamileliği nedeniyle hapis cezası ertelendiği ve söz konusu cezanın 472 yıla kadar çıkarıldığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Çiçek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden Belkız Ura'nın ise 54 suçtan kaydının bulunduğu ortaya çıkarken arama çalışmaları devam ediyor. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN