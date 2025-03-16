Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası! Petrol tankeri güvenli bölgeye demirletildi
Rusya'dan Hindistan'a seyir halindeki ham petrol tankeri Çanakkale Boğazı'nda arızalandı. İhbar üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-10", "Kurtarma-15" ve "Kurtarma-17" bölgeye sevk edildi. Arızalanan gemi Bozcaada Demir Sahası'na çekildi.
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan ham petrol tankeri, Bozcaada Demir Sahası'na çekildi.
Rusya'dan Hindistan'a seyir halinde olan Cibuti bayraklı 274 metre uzunluğunda, 85 bin 431 groston ağırlığındaki "DASHAN" adlı tankerde, Eceabat önlerinde makine arızası meydana geldi.
GÜVENLİ BÖLGEYE DEMİRLETİLDİ
Haber verilmesi üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-10", "Kurtarma-15" ve "Kurtarma-17" bölgeye sevk edildi.
Tanker, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, "Kurtarma-10" ve "Kurtarma-17" römorkörlerinin yedeğinde, kılavuz kaptan ve "Kurtarma-15" römorkörü refakatinde Bozcaada Demir Sahası'na demirletildi.