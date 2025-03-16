Yaşam

2 gün önce kaybolan gençten acı haber! 23 yaşındaki Mertcan'ın cesedi bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki gün önce kaybolan Mertcan Güvercin'i arama çalışmaları sürerken acı haber geldi. 23 yaşındaki gencin dağlık bölgede cesedi bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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2 gün önce kaybolan gençten acı haber! 23 yaşındaki Mertcan'ın cesedi bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki gün önce kaybolan Mertcan Güvercin'in (23) dağlık bölgede cesedi bulundu.

İlçenin Avcılar Mahallesi'nde yaşayan Mertcan Güvercin'den 14 Mart'ta haber alamayan ailesi, jandarmaya haber verdi.

ARAMA ÇALIŞMALARINDAN ACI HABER

Bölgede arama yapan jandarma, Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık bölgede Güvercin'in cansız bedenine ulaştı. Jandarmanın yaptığı olay yeri incelemesinin ardından Mertcan Güvercin'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için morga kaldırıldı.

Mertcan Güvercin'in ölüm nedeninin belirlenmesi için çalıma başlatıldı. (DHA)

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