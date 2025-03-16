Yaşam

AK Parti Belediye Meclis Üyesi'nin arabasına silahlı saldırı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, evine gitmekte olan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mahmut Dirier’in aracına silahlı saldırı düzenlendi. Dirier, yara almazken saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüpheliler aranıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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AK Parti Belediye Meclis Üyesi'nin arabasına silahlı saldırı

Olay, gece saatlerinde Birecik'in Kural Mahallesi girişinde meydana geldi.

AK Parti Belediye Meclis üyesine silahlı saldırı (DHA)AK Parti Belediye Meclis üyesine silahlı saldırı (DHA)

İddiaya göre, sahur vakti evine gitmekte olan ve yola konulan taşlar nedeniyle hızını düşürmesi sağlanan Mahmut Dirier'in kullandığı 45 ED 094 plakalı hafif ticari araca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

AK Parti Belediye Meclis üyesine silahlı saldırı (DHA)AK Parti Belediye Meclis üyesine silahlı saldırı (DHA)

Aracına çok sayıda mermi isabet eden Diner, saldırıyı yara almadan atlatırken, şüpheli veya şüpheliler ise kaçtı.

AK Parti Belediye Meclis üyesine silahlı saldırı (DHA)AK Parti Belediye Meclis üyesine silahlı saldırı (DHA)

Diner'in ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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