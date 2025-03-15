Takla atan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 15.03.2025 10:58

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Olay, Bayat ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.K. (75), yönetimindeki 26 DY 680 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla attı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralanan R.K. ve C.K.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak R.K., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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