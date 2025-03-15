İzmir'de aranan 139 şüpheli yakalandı

İzmir'de son 1 haftada yapılan denetim ve devriyelerde çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve çalıntı araç ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 139 şüpheli de yakalandı.

Giriş Tarihi: 15.03.2025 10:59

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Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği'ne bağlı ekipler, 8- 14 Mart tarihleri arasında bir dizi çalışma yaptı. Denetim ve devriyelerde, kontrol edilen araç ve şüphelilerin üzerinden 12 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, kaçak olduğu belirlenen 773 paket sigara, 130 litre alkol, 361 gram esrar, 4 bin 113 uyuşturucu hap ele geçirildi. 3'ü çalıntı, 4'ü şasi numarası kazınmış toplam 7 motosiklet bulundu. 30 şüpheliye uyuşturucu satmak, 173 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmaktan, 555 şüpheliye yoklama kaçağı olmaktan işlem yapıldı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 139 şüpheli yine ekipler tarafından yakalandı.