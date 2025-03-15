Muğla'da hava sıcaklıkları 10 ila 15 derece düşüyor

Muğla'da hava sıcaklıkları, 19 Mart'tan itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle 10 ila15 derece azalacak.

Giriş Tarihi: 15.03.2025 14:15

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Meteorolojiden yapılan açıklamada" Son meteorolojik değerlendirmelere göre, Muğla'da 19 Mart 2025 Çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının Bölgemiz genelinde hissedilir derecede (10 C ila 15 C) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edilmektedir. Soğuk ve yağışlı havanın, Bölgemiz genelinde 24 Mart 2025 Pazartesi gününe kadar etkili olması beklenmektedir. Yağışların kıyı kesimlerde genellikle yağmur ve sağanak, Çarşamba gününden itibaren iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, ani düşüş ile birlikte tarımsal faaliyetlerin olduğu bölgemizde zirai don hadiselerinin meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleri ile ilgili hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir" ifadesi kullanıldı.