Gelini tarafından bekar oğlu öldürülen babadan korkunç iddia!

Giriş Tarihi: 15.03.2025 14:19

Bafra ilçesinde 4 Ekim 2023'te yol kenarında hareketsiz kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, ölen kişinin Murat Bakar olduğunu belirledi. Bekar olan Bakar'ın tabanca ile vurulduğu ve vücudunda iki mermi girişi olduğu tespit edildi.

İddianamede, "3 Ekim 2023 tarihinde saat 21.12 sıralarında söz konusu olay yerine yakın bölgeye ait görüntüler incelendiğinde olay yerinde Çetinkaya Köprüsü'ne hızlı adımlarla olduğu değerlendirilen bir şahsın çıktığı ve yoldan karşıya geçerek köprüden hızlı adımlarla uzaklaştığı görüldüğü ancak kamera görüntülerinin net olmadığından teknik inceleme raporu düzenlenmesi için İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Dairesi'ne gönderildiği, yapılan inceleme sonucunda görüntü kareleri üzerinde uygulanan süzgeç yöntemi sonucunda şahsın tespitine yönelik yüz detayı elde edilemediği ve iyileştirme görüntülerinin bir örneğinin dosya içerisine rapor olarak sunuldu" ifadelerine yer verildi.

Jandarma, Bakar'ı öldürdüğü iddia edilen yengesi Şehri Bakar'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şehri Bakar, verdiği ifadede, "Murat ile 2018'den bu yana ilişkim bulunuyor. Murat bana ayrılmak istediğini ve bir kızla nikah kıyacağını söyledi. Daha sonra silahı alıp, dışarı çıktım. Murat'a 2 veya 3 el ateş ettim. Murat araçtan çıkıp, kaçmaya çalışırken elimdeki silah ile kafasına vurdum" dedi. Tutuklanan Bakar hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarında dava açıldı.

SAVCI: TASARLAMA KOŞULLARI YOK

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Mart 2024'te görülen davada savcı, mütalaa verdi. Mütalaada, "Her ne kadar düzenlenen iddianame ile sanık hakkında hakkında tasarlayarak öldürme suçundan kamu davası açılmış ise de sanığın öldürme kararını ne zaman aldığının ve belli bir hazırlıkla eylemlerini gerçekleştirdiğinin kesin olarak saptanamadığı, oluşan şüpheli durumun sanık aleyhine yorumlanamayacağı, bu itibarla tasarlamanın koşullarının bulunmadığı anlaşıldığından, tamamlanan eylem bakımından sanığın kasten Murat Bakar'ı öldürdüğü ve bu nedenle eylemine uyan 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılması, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçunun yasal unsurları oluşmadığından bu suçtan beraatine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" denildi. Yargılama sonunda Şehri Bakar, 'iyi hal' indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

'OLAYDAN SONRA BİZDEN HİÇBİR İFADE ALINMADI'

Diğer yandan öldürülen Murat Bakar'ın babası Mustafa Bakar, olaya ilişkin konuştu. Olay akşamı oğlu Murat ve eşi ile yemek yediğini söyleyen Mustafa Bakar, "Sonra saat 19.30'da 'Arkadaşıma gidiyorum' diyerek evden çıktı. Uzun bir süre bekledik ama gelmedi. Saat 22.00 sıralarında gelin eve geldi. Bize uğramadan çatıya çıktı. Namazı kıldıktan sonra aşağı indi. Bana, 'Murat nerede' diye sordu, yemeğini yedi, çayını içti, tekrar yukarı çıktı. Uyuyamadık, Murat'ı aradık ama telefonlara cevap vermedi. Sabah olduğunda Murat'ın arkadaşlarına sordum ama onların da telefonlarına bakmamış. Sonrasında polis karakoluna gittim ve kayıp ihbarında bulundum. Oradan çıktıktan sonra oğlumun ölüm haberini aldım. Olaydan sonra bizden hiçbir ifade alınmadı" dedi.

'BU KONUNUN ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUM'

Oğlunun ölümüne gelininin önderlik ettiğini belirten Mustafa Bakar, "Gelin önder oldu ve oğlumu arkadaşlarına, dostlarına öldürttü. Bu konu hiç ama hiç soruşturulmadı. Gelin, 'Ben öldürdüm' dedi ve olay bitti. Orada Şehri'den 5 tane olsa yine de yapamazdı. Kafa yarılmış, omuz kırılmış; bunu tek başına yapamaz. Herhangi bir erkek olmadığı sürece tek başına yapamaz. Bu konunun araştırılmasını istiyorum. Olaydan önce ve sonra Şehri'nin telefonla görüştüğü kişiler var. Araştırılıp, onların da ifadesinin alınmasını istiyorum" diye konuştu.