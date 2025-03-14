İlişki krizi cinayetle sonuçlandı: Kurşunların hedefi oldu

Ankara'nın Sincan ilçesinde İ.D., il dışına çıkmak isteyen kız arkadaşıyla kavga etti. Kız arkadaşı, tartışmanın büyümesi üzerine adrese ağabeyini çağırınca çıkan arbedede İ.D. silahla vurularak hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 14.03.2025 00:59

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Yenikent semtinde tartıştığı kız arkadaşının ağabeyi M.Ç. tarafında kurşun yağmuruna tutulan İ.D. kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından İ.D.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Yenikent semtinde meydana geldi. İddiaya göre H.Ç. isimli kadın, il dışına çıkma isteğine karşı çıkan erkek arkadaşı İ.D. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın, ağabeyi M.Ç.'yi çağırdı. Eve gelen M.Ç. ile İ.D. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında M.Ç., belinden çıkardığı tabanca ile İ.D.'ye ateş açtı. Şüpheli olay yerinden kaçarken kurşunların isabet ettiği İ.D. ise kanlar içerisinde yere yığıldı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İ.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İ.D.'nin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli M.Ç.'yi kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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