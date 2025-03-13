Yaşam

Çorum'da Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan yangın: Müdahale sürüyor

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir lavaş fabrikasının üretim bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
Çorum'da Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan yangın: Müdahale sürüyor

Organize Sanayi Bölgesi'nde saat 20.00 sularında lavaş fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın üretim bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların yaşandığı fabrikadaki yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN