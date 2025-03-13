Çorum'da Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan yangın: Müdahale sürüyor
Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir lavaş fabrikasının üretim bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi.
Organize Sanayi Bölgesi'nde saat 20.00 sularında lavaş fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın üretim bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların yaşandığı fabrikadaki yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.