Elazığ'da fırınların yoğun mesaisi

Elazığ'da Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan tepsi yemekleri mahalle fırınlarını süslerken, fırıncılar gelen yemek siparişlerini yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.
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Gastronomi kültüründe ilk sıralarda yer alan Elazığ'da, Ramazan ayıyla birlikte vatandaşların fırın yemeklerine talebi arttı. Kent genelinde iftar saatine doğru binlerce tepsi yemeği mahalle fırınlarında odun ateşinde pişirilirken, fırıncılar ise gelen yemek pişirme talebine yetişmekte zorlanıyor. Ramazan ayında günün her saatinde yoğun bir mesai harcayan fırıncılar, odun ateşinde pişen yemeğin daha lezzetli olduğunu ifade ettiler.