Balıkesir'de işçi servisi ile otomobil kavşakta çarpıştı: 7 yaralı
Balıkesir'de içerisinde işçilerin bulunduğu bir servis aracı ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza nedeniyle 7 kişi yaralanırken, araçlarda da büyük hasar oluştu.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinin temizlik personelini taşıyan Abdullah S. (22) idaresindeki 10 S 00531 plakalı servis minibüsü, Maltepe Mahallesi Akçay Sokak kavşağında Enes Ç. (24) yönetimindeki 10 Y 8730 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile servis aracında bulunan Muazzez K. (53), Fatma K. (39), Feriha Ç. (60), Şükran Ö. (30) ve Ayşe E. (56) yaralandı.
Ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.