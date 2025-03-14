Akkuyu NGS'de kritik aşama! Testler sürüyor

Giriş Tarihi: 14.03.2025 12:01

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şule Ergün, "Güç ünitesini devreye alma süreci, en az inşaat süreci kadar kritik bir aşama. Bunu bir çiçeğin açması gibi düşünebiliriz. Önce yapraklar yeşerir, sonra dal yükselir ve nihayetinde çiçek tam anlamıyla açar. Akkuyu NGS'nin kabul testleri de santralin tüm sistemlerinin uyum içinde çalıştığını doğrulamak için yapılan son aşamadır." diye konuştu.

Nükleer güç santrali Akkuyu NGS 'de, ilk güç ünitesinde devreye alma sürecinin kabul testleri devam ediyor. Güç ünitesini devreye alma sürecine ilişkin açıklama yapan Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şule Ergün , "Güç ünitesini devreye alma süreci, en az inşaat süreci kadar kritik bir aşama" dedi.

"SANTRAL İLK KEZ ŞEBEKEYE ELEKTRİK VERECEK ŞEKİLDE ÇALIŞTIRILIR" Santralin işletmeye alınmadan önce geçeceği test sürecinin her bir bileşenin titizlikle kontrol edilmesini kapsadığını vurgulayan Prof. Dr. Ergün, "Bu kapsamda her bir ekipman tek tek test edilir ve sistemdeki bağlantıları kontrol edilir. Tüm parçalar bir araya getirilerek, sistemlerin birbiriyle uyumlu çalışıp çalışmadığı değerlendirilir. Santrali çalıştıracak ekip, gerçek operasyon öncesinde detaylı eğitimden geçirilir. Santralin güvenli ve verimli çalışması için her bir bileşenin en iyi performansı verdiği doğrulanır. Tüm sistemlerin testleri tamamlandıktan sonra santral ilk kez şebekeye elektrik verecek şekilde çalıştırılır. Bu aşamaların her biri, olası arızaların önüne geçmek ve santralin güvenli bir şekilde işletmeye alınmasını sağlamak için büyük önem taşıyor." dedi.

Akkuyu NGS'de basınç kompansatörünün kurulumu böyle gerçekleşti (DHA)

"KABUL TESTLERİ, BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Kabul testlerini santralin tüm bileşenlerinin, güvenlik standartlarına uygun olup olmadığını belirleyen en kritik aşama olarak tanımlayan Prof. Dr. Ergün, bu sürecin önemi hakkında şunları söyledi: "Gerçekten de bir araya getirdiğiniz sistemi bir anda çalıştırmazsınız. Önce tüm parçaların ayrı ayrı ardından da birlikte nasıl çalıştığını görmek zorundasınız. Böylece olası bir hata tespit edilirse, daha büyük bir soruna yol açmadan düzeltilmesi sağlanır."

"ÜLKENİN ENERJİ GELECEĞİ İÇİN DE YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICINA İŞARET EDİYOR"

Bu sürecin yalnızca ekipman ve sistemlerin test edilmesiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda santrali yönetecek personelin de tam anlamıyla hazır hale gelmesini gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ergün, "İşletme aşamasına geçildiğinde, operatörlerin santralin her noktasına hâkim olması büyük önem taşıyor. Türkiye'nin nükleer enerjiye geçiş sürecinde en kritik eşiklerden biri olan kabul testleri, santralin güvenli ve verimli şekilde çalıştığını doğrulamada büyük önem taşıyor. Akkuyu NGS'nin işletmeye alınmasıyla birlikte, Türkiye nükleer enerjiyi elektrik üretim sepetine resmen dahil etmiş olacak. Kabul testlerinin tamamlanması, büyük bir projenin nihai aşamasına gelindiğini gösterirken, ülkenin enerji geleceği için de yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.