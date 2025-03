Akkuyu NGS'de kritik aşama! Testler sürüyor

Giriş Tarihi: 14.03.2025 12:01

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şule Ergün (DHA)

"SANTRAL İLK KEZ ŞEBEKEYE ELEKTRİK VERECEK ŞEKİLDE ÇALIŞTIRILIR"

Santralin işletmeye alınmadan önce geçeceği test sürecinin her bir bileşenin titizlikle kontrol edilmesini kapsadığını vurgulayan Prof. Dr. Ergün, "Bu kapsamda her bir ekipman tek tek test edilir ve sistemdeki bağlantıları kontrol edilir. Tüm parçalar bir araya getirilerek, sistemlerin birbiriyle uyumlu çalışıp çalışmadığı değerlendirilir. Santrali çalıştıracak ekip, gerçek operasyon öncesinde detaylı eğitimden geçirilir. Santralin güvenli ve verimli çalışması için her bir bileşenin en iyi performansı verdiği doğrulanır. Tüm sistemlerin testleri tamamlandıktan sonra santral ilk kez şebekeye elektrik verecek şekilde çalıştırılır. Bu aşamaların her biri, olası arızaların önüne geçmek ve santralin güvenli bir şekilde işletmeye alınmasını sağlamak için büyük önem taşıyor." dedi.