Akıllara durgunluk veren hırsızlık! Savunmaları 'pes' dedirtti: Şaka yapacaktık

Giriş Tarihi: 14.03.2025 11:11

Esenyurt'ta yolda polis olduklarını söyleyerek durdukları kamyonda bulunan yaklaşık 1,7 milyon lira değerinde top kumaşı gasbeden 5 kişilik örgüt polis tarafından yakalandı. Olay sırasında kamyon şoförü ve muavinin gözlerini bağlayarak etkisiz hale getiren şüpheliler, emniyette 'şaka yapacaktık' diye ifade verdi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, kamyonu takip ettikleri anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Esenyurt, Eyyubi Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi'nde 18 Şubat 2025'te saat 08.40 sıralarında meydana geldi. Bir tekstil firmasına ait piyasa değeri yaklaşık 1.7 milyon lira olan kumaş toplarını kamyonlarına yükleyen şoför N.Y. ile muavin N.M.'nin yolunu bir süre sonra polis olduğunu söyleyen şüpheliler kesti. Ön tarafında çakar lamba bulunan beyaz renkli bir araçtaki şüpheliler, araçtan inerek şoförün gözlerini bağlayıp geldikleri otomobil içine koydu. Muavini ise yine gözlerini bağlayarak kamyonun içinde etkisiz hale getirdiler.