Yalova'da feribot iskeleye çarptı! Bazı yolcular yaralandı

Yalova-Yenikapı'dan Yalova'ya gelen feribot iskelede kulübeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bazı yolcular hafif yaralandı, feribot ve feribottaki bazı araçlarda hasar oluştu.

Giriş Tarihi: 13.03.2025 16:10

Paylaş



ABONE OL

Yenikapı-Yalova seferini yapan İDO'ya ait Yavuz Sultan Selim Feribotu, henüz bilinmeyen bir nedenle Yalova İskelesi'ne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bazı yolcular hafif yaralandı, feribot ve feribottaki bazı araçlarda hasar oluştu.

Yaralı yolcular, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

İskeleye yanaştırılan feribottaki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN