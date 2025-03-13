Denizli'de tartıştığı genci bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı genci bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Kınıklı Mahallesi'nde tartıştığı Alperen Karaca'yı (20) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E.A.H'nin (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Zanlının ifadesinde, Karaca ile kız meselesi nedeniyle sosyal medyada tartıştıklarını, ardından buluştukları yerde çıkan tartışmada olayın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.
Kınıklı Mahallesi Çamlık Parkı'nda, önceki gün E.A.H. tartıştığı Alperen Karaca'yı bıçaklayarak öldürmüştü. Olayın ardından kaçan E.A.H. saklandığı evde gözaltına alınmıştı.