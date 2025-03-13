İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Art arda silahını ateşledi! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 13.03.2025 14:57

Zafer Mahallesi Dizdar Sokakta 6 Mart Perşembe günü akşam saatlerinde kaldırımda bekleyenlere silahlı saldırı düzenlendi. 16 yaşındaki H.A. ve 2 arkadaşının yaralandığı saldırı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bahçelievler 'de 3 kişiye düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 3 şüphelinin kaldırımda bekleyenlere peş peşe ateş etiği silahlı saldırıda 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

Bahçelievler'deki saldırı anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. (DHA)

Şüpheli 3 kişi kaldırımda bekleyenlerin yanına yaklaşarak yanlarında bulunan silahlarla peş peşe ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptı.