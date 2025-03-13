Yaşam

İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Art arda silahını ateşledi! O anlar kamerada

İstanbul Bahçelievler'de 3 kişiye sokak ortasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı olayda saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Art arda silahını ateşledi! O anlar kamerada

Bahçelievler'de 3 kişiye düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 3 şüphelinin kaldırımda bekleyenlere peş peşe ateş etiği silahlı saldırıda 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Zafer Mahallesi Dizdar Sokakta 6 Mart Perşembe günü akşam saatlerinde kaldırımda bekleyenlere silahlı saldırı düzenlendi. 16 yaşındaki H.A. ve 2 arkadaşının yaralandığı saldırı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bahçelievler'deki saldırı anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. (DHA)Bahçelievler'deki saldırı anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. (DHA)

Şüpheli 3 kişi kaldırımda bekleyenlerin yanına yaklaşarak yanlarında bulunan silahlarla peş peşe ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptı.

3 kişiye peş peşe ateş eden saldırgan olay yerinden koşarak kaçtı. (DHA)3 kişiye peş peşe ateş eden saldırgan olay yerinden koşarak kaçtı. (DHA)

Silahlı saldırı sonrası sokakta toplanan kalabalık ne olduğunu anlamaya çalışırken yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Saldırı nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. (DHA)Saldırı nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. (DHA)

DEHŞET ANLARI KAMERADA
Saldırı sonrası H.A.'nın yere düşmesi ve saldırganların olay yerinden koşarak kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde silahlı saldırıya uğrayan H.A.'nın yere düştüğü anlar görülüyor. Bu sırada silahlı saldırıda bulunan şüphelinin koşarak olay yerinden kaçtığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

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