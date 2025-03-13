13 Mart 2025, Perşembe

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1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.03.2025 14:52
Güncelleme:13.03.2025 14:52
Zafer Mahallesi Dizdar Sokakta 6 Mart Perşembe günü akşam saatlerinde kaldırımda bekleyenlere silahlı saldırı düzenlendi. 16 yaşındaki H.A. ve 2 arkadaşının yaralandığı saldırı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Şüpheli 3 kişi kaldırımda bekleyenlerin yanına yaklaşarak yanlarında bulunan silahlarla peş peşe ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptı. Silahlı saldırı sonrası sokakta toplanan kalabalık ne olduğunu anlamaya çalışırken yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
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