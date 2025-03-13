Antalya'da kaportacıya bırakılan araçta yangın çıktı

Antalya'da tamir için kaportacıya bırakılan kamyonet motor kısmında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Araçtan dumanlar çıktığını gören çevredeki vatandaşlar kamyoneti işyerinin dışına çıkartarak yangının büyümesini engelledi.

Giriş Tarihi: 13.03.2025 12:01

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Yangın, dün Manavgat ilçesi Sanayi Mahallesi 2015 sokak üzerinde bulunan bir kaportacı dükkanında meydana geldi.

İşyerinde kimsenin bulunmadığı bir sırada işletmeye tamir için bırakılan 07 L 1470 plakalı kapalı kasa kamyonetin motor bölümünde çıkan yangın çıktı. Araçtan dumanların çıktığını gören çevredeki diğer işyeri sahipleri ve çalışanlar kamyoneti kaportacı dükkanının dışına çıkardı. Bu sırada dükkana geri gelen işyeri sahibi yanan kamyonete yangın tüpüyle müdahale etti.

Vatandaşların müdahalesi ile işyerinin yanmasının önüne geçilirken araçtaki yangın söndürülmesine rağmen aracın motor bölümü ve şoför mahalli tamamen yandı. 112'ye gelen ihbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangına zamanında müdahale edilmesi sayesinde aracın içerisinde bulunan butik malzemesi ve plastik mankenlere alevlerin ulaşmaması yangının büyümesini engelledi.