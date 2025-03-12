Çanakkale Boğazı'nda hareketli anlar! Dev gemi halatlarla bağlandı

Yalova'da bulunan bir tersaneye bakıma giden 274 metre uzunluğundaki tanker, Çanakkale Boğazı'ndan halatlar ile yedeklenerek geçti. Mısır'dan gelen tankerin geçişi sırasında Boğaz ulaşıma tek yönlü olarak kapatıldı.

Giriş Tarihi: 12.03.2025 12:50

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Yalova'daki tersaneye bakıma giden 274 metre uzunluğundaki tanker, Çanakkale Boğazı'ndan halat ile yedeklenerek geçti.

Mısır'dan Yalova'daki tersaneye bakım için giden 274 metre uzunluğunda, 81 bin 85 groston ağırlığında Belize bayraklı 'Trend' isimli tanker, Ege Denizi'nden saat 09.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. 'IRAKLIS Z' isimli römorkör tarafından yedeklenerek çekilen tanker, saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Tankere boğazı geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle 'Kurtarma-14', 'Kurtarma-19', 'Kurtarma-20' isimli römorkörler eşlik etti. Çanakkale Boğazı, tankerin geçişi sırasında tek yönlü gemi geçişlerine kapatıldı.

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