Bolu'da feci kaza! TIR'a arkadan çarpan otomobilde 1 ölü 3 yaralı

Anadolu Otoyolu’nun Bolu kesiminde gece saatlerinde meydana gelen kazada, İstanbul yönüne giden Mahsun K. yönetimindeki 14 GL 593 plakalı otomobil, Avşar köyü yakınlarında S.Ç.'nin kullandığı 61 K 8922 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada Mahsun K. ile aynı araçta bulunan Ceylan (31), Yaren (3) ve Yiğit K. (1) yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücü Mahsun K., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 11.03.2025 10:41

Paylaş



ABONE OL

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tıra çarpan otomobildeki aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

TIRA ARKADAN ÇARPTI

Otoyoldan gece saatlerinde İstanbul istikametine seyreden Mahsun K. idaresindeki 14 GL 593 plakalı otomobil, Avşar köyü yakınlarında önünde seyreden S.Ç. yönetimindeki 61 K 8922 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada aynı aileden Mahsun K. ile Ceylan (31), Yaren (3) ve Yiğit K. (1) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN