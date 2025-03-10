Yaşam

89 yaşındaki dededen katliam! 2 kişiyi öldürdü 1 kişiyi yaraladı

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Yazıtepe köyünde 89 yaşındaki Mehmet I., komşularına av tüfeğiyle ateş açtı. Olayda Sait G. (71) ve Fatma Y. (61) hayatını kaybederken, Mustafa Y. (56) yaralandı. Gözaltına alınan Mehmet I.'nın saldırıyı neden gerçekleştirdiği bilinmezken, görgü tanıkları komşular arasında herhangi bir husumet olmadığını belirtti.

AA
ABONE OL
89 yaşındaki dededen katliam! 2 kişiyi öldürdü 1 kişiyi yaraladı

Uşak'ın Banaz ilçesinde 89 yaşındaki kişi 2 komşusunu av tüfeğiyle öldürdü, birini de yaraladı.

89 YAŞINDAKİ DEDEDEN KATLİAM

Yazıtepe köyünde yaşayan Mehmet I. evinin önündeki park halindeki otomobile eşya koyan komşuları Mustafa Y. (56) ve yanındaki Sait G'ye (71) av tüfeğiyle ateş etti.

Uşak'ta komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan 2 kişi öldü (AA)Uşak'ta komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan 2 kişi öldü (AA)

2 KİŞİYİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Mehmet I. daha sonra tüfek sesini duyup evden çıkan Mustafa Y'nin eşi Fatma Y'yi (61) silahla vurdu. İhbar üzerine köye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Fatma Y. ve Sait G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde 89 yaşındaki kişi 2 komşusunu av tüfeğiyle öldürdü (AA)Uşak'ın Banaz ilçesinde 89 yaşındaki kişi 2 komşusunu av tüfeğiyle öldürdü (AA)

GÖZALTINA ALINDI

Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Y, buradaki ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Mehmet I. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Görgü tanıkları, komşular arasında herhangi bir husumet ya da kavganın olmadığını, Mehmet I'nın neden silahla saldırdığına bir anlam veremediklerini ifade etti.

Öte yandan olay yerine gelen Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Deniz Çezik'ten bilgi aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN