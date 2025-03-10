5 yıl aradan sonra ilk sefer! Van-Tahran birbirine yeniden bağlandı

Giriş Tarihi: 10.03.2025 14:29

Türkiye ile İran arasındaki turizm potansiyelinin genişlemesi için İran Demiryolları ile yapılan görüşmeler sonucunda Van-Tahran yolcu treni seferlerine 5 yıl aradan sonra yeniden başlandı. Trenin, pazar ve çarşamba günleri Tahran'dan 12.35'te, Van'dan ise pazartesi ve perşembe saat 20.00'de hareket edeceği belirtildi. Dün Türkiye saati ile 12.35'te İran'ın başkenti Tahran'dan hareket eden yolcu treni, bugün saat 11.30'da Van Tren Garı'na ulaştı.

Van-Tahran arasındaki tren seferleri 5 yıl aradan sonra yeniden başladı. (DHA)

5 YIL ARADAN SONRA İLK SEFER

TCDD Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu, 5 yıl aradan sonra İran ile Türkiye arasında yolcu taşımacılığının başladığını belirterek, "Demir yolu iş birliği ile İran'la Türkiye arasında sadece yolcu taşımacılığı değil, kültürel anlamda da çok farklı birbirlerine katkı sağlayacak bir süreç olacak. Geçmişte İran ile Türkiye arasında 10 bine yakın yolcu taşımacılığı yapılmış. Bu projeyi tekrar başlatmış olmak ne kadar rasyonel olduğunu ne kadar gerçekçi olduğunu, böyle bir kültürel alışverişin olduğunu, böyle bir yolculuk ihtiyacının olduğunu gösteriyor. Bugün onun tekrar başlama günü. Onun için çok mutluyuz. 280 kapasiteli bir yolcu treni 7 vagondan oluşuyor. 22 saatlik bir yolculukla bin 70 kilometrelik bir yol katedildi. İnşallah devam ederek bu tür taşımacılığın artacağını bekliyoruz. Haftada iki sefer olacak. Tahran'dan Van'a yapılan ilk seferde 22 saat sürdü. Özellikle Tahran tarafında, İran tarafında çok ciddi bir karşılığı var bu yolculuğun. Biletler internet üzerinden, gişelerden hem İran tarafından hem Türkiye tarafında satışa sunulmuş durumda. İyi bir talep olduğunu da gözlemliyoruz. İsteyen herkes biletlerini çok rahat, oturduğu yerden, mobil versiyonuyla, internet ortamında çok rahat alabilir." dedi.

"TREN SEFERLERİ, İKİ ÜLKEYE ZENGİNLİK KATACAK"

Yolcuları karşılamaya gelen AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Tahran'dan Van'a ilk tren seferinin başladığını ifade ederek, "Bu yolculuk sirkülasyonu İran'ın bütün şehirlerine yayılmış. Önceden Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan arasında seyahat yapılırken, şimdi Tahran-Van arasında başladı. Bu seferler şehrimize ekonomik anlamda zenginlik katacak. İran ile Türkiye arasında hem ekonomik hem kültürel, hem sportif faaliyetler olmak kaydıyla her anlamda büyük bir zenginlik katacak." dedi.