Yan yatan kamyonda yaralanan sürücüyü camdan çıkardılar

Iğdır'da virajı alamayıp devrilen kamyonda yaralanan sürücüyü sağlık ekipleri camdan çıkardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastanede tedaviye alındı.

Giriş Tarihi: 08.03.2025 10:24

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Olay, Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Gökceli-Bayat köyü kavşağında meydana geldi. Ekrem Akkuş idaresindeki Iğdır İl Özel İdaresi'ne ait 76 DK 781 plakalı kum yüklü kamyon, virajı alamayınca yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yan yatan aracının içinde yaralanan sürücüye, sağlık ekipleri kırılan camdan ulaşarak müdahale etti. Araçta yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü, camdan çıkarılıp Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.