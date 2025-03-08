Adana Emniyet Müdürü Arıkan, kadın polislerin gününü kutladı

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla makamında ağırladığı kadın polislere gül verdi.

Giriş Tarihi: 08.03.2025 10:21

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rıkan, farklı şubelerde görev yapan kadın polisleri makamında ağırladı.

Polislerle sohbet eden Arıkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Arıkan, yaptığı konuşmada, kadınların ailenin temeli olduğunu belirterek, "Aile de bizim en önemli değerimizdir. Biz her zaman yanınızdayız. Kendinizi hiçbir zaman yalnız hissetmeyin, kimseye de kendinizi ezdirmeyin. Her zaman güçlü durun. Güçlü kadın, güçlü toplum demektir." diye konuştu.

- "Güçlü kadın, güçlü emniyet" vurgusu

İl Emniyet Müdürlüğü, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırladığı klibi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Asayiş, narkotik, özel harekat, trafik, siber, toplum destekli polislik ve çevik kuvvet ekiplerinde görevli kadın polislerin fotoğraflarıyla oluşturulan klipte, "Güçlü kadın, güçlü şehirler" ve "Güçlü kadın, güçlü emniyet" vurgusu yapıldı.

Klipte, kentte görev yapan toplam 602 kadın polisin çalışmalarına dikkat çekildi.