Kütahya'da iplik yüklü tırda çıkan yangın ulaşımı aksattı

Kütahya-Eskişehir kara yolunda iplik yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın ulaşımda aksamaya neden oldu.

Giriş Tarihi: 08.03.2025 10:14

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Uşak'tan İstanbul'a iplik taşıdığı öğrenilen Ferdi Gürpınar idaresindeki 34 YHG 64 plakalı tırın dorsesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kütahya-Eskişehir kara yolunun 20'nci kilometresinde alevleri fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine park ederek çekici ile dorseyi birbirinden ayırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle uzun araç kuyruğunun oluştuğu kara yolunda, tırın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.