Kaçan angus denize balıklama atladı... O anlar kamerada

Mersin'e yurt dışından getirilen angus, gemiden tıra sevk edildiği esnada kaçıp denize balıklama atladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, hayvan bir süre sonra denizde kayboldu.

Giriş Tarihi: 08.03.2025 10:12

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Yurt dışından getirilen angusları taşıyan gemi, Silifke ilçesi Taşucu Ceyport Limanına yanaştı. Burada gemiden tırlara yüklenme yapılırken sevk esnasında bir angus kaçtı. Kaçan hayvan çevredeki vatandaşların bakışları arasında hızla koşarak denize atladı. Bir süre denizde yüzen hayvan gözlerden kayboldu.

O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.