Maltepe'de trafik polisi arızalanan aracı yol kenarına itti

Maltepe Sahilyolu'nda motosikletli trafik polisi, kaza sonrası arızalanan aracın sürücüsüne yardım etti. Polis trafiğe engel olmasını istemediği aracı park görevlisiyle beraber yol kenarına itti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 07.03.2025 16:04

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Olay, saat 09.00 sıralarında Mimar Sinan ışıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahilyolunda bir otomobil hasarlı kazaya karıştı. Olay yerine gelen trafik polisi A.B. kaza sonrası arızalanan aracı, trafiğe engel olmaması için park görevlisiyle iterek yol kenarına aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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