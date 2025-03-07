Avcılar'da kentsel dönüşüme giren binada yangın paniği

Giriş Tarihi: 07.03.2025 16:20

Yangın saat 14.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın çatı katında meydana geldi. Binanın evsiz kişilerin barındığı çatı katında başlayan yangın, kısa sürede çatının tamamına yayıldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Avcılar 'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan, ancak henüz yıkılmayan 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Avcılar'da alevlere teslim olan binadan görüntü (DHA)

Binadaki daire sahibi olan Uğur Abdar, "Yıkım için müteahhit Avcılar Belediyesi'ne başvurdu. Sistem arızası var diye, 10 gündür teminat yatırılamadı. Bu nedenle yıkım için bekletiliyor. Biz kart malikiyiz. Yukarıda kimliğini bilemediğimiz tinerciler mi, başkaları mı kalıyor, bilemiyoruz. Yakmışlar." dedi.