Yaşam

Avcılar'da kentsel dönüşüme giren binada yangın paniği

İstanbul Avcılar'da bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kentsel dönüşüme girdiği için boş olduğu öğrenilen binadaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Avcılar'da kentsel dönüşüme giren binada yangın paniği

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan, ancak henüz yıkılmayan 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

AVCILAR'DA YANGIN PANİĞİ! ÇATI ALEVLER İÇİNDE KALDI

Yangın saat 14.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın çatı katında meydana geldi. Binanın evsiz kişilerin barındığı çatı katında başlayan yangın, kısa sürede çatının tamamına yayıldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Avcılar'da alevlere teslim olan binadan görüntü (DHA)Avcılar'da alevlere teslim olan binadan görüntü (DHA)

Binadaki daire sahibi olan Uğur Abdar, "Yıkım için müteahhit Avcılar Belediyesi'ne başvurdu. Sistem arızası var diye, 10 gündür teminat yatırılamadı. Bu nedenle yıkım için bekletiliyor. Biz kart malikiyiz. Yukarıda kimliğini bilemediğimiz tinerciler mi, başkaları mı kalıyor, bilemiyoruz. Yakmışlar." dedi.

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