İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı

Giriş Tarihi: 07.03.2025 18:55

Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece'den başlayan trafik, Yenibosna , Bahçelievler ve İncirli mevkilerinde daha da yoğunlaşıyor.

(Foto: AA)

Cevizlibağ, Merter ile Çağlayan-Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu arasında görülen trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu'ya geçişlerde, Avrasya Tüneli istikametinde Samatya sahil yolunda yer yer yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda ise Seyrantepe, Hasdal ve Maslak'ta her iki yönde de trafik ağır ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de her iki istikamette yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 karayolunda Kadıköy ve Kartal, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında her iki yönde trafik yoğun seyrediyor.