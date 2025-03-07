Göçmen kaçakçılığına geçit yok! 2 kişi tutuklandı

Ardahan'da göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucu suçundan 2 kişi yakalandı.2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mercilerce tutuklandı.

Giriş Tarihi: 07.03.2025 01:49

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Ardahan'da göçmen kaçakçılığı suçundan yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik yaptığı çalışma sonucu iki otomobili durdurdu. Otomobillerde yurda yasa dışı yollarla giren 4 yabancı uyruklu bulunduğu belirlendi, sürücüler A.A. ve R.D. gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Sürücüler A.A. ile R.D. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklandı.

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