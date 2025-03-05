İstanbul'da taksiciyi dövüp gasp ettiler: 3 kişi her yerde aranıyor

Giriş Tarihi: 05.03.2025 13:34

Bir süre ilerledikten sonra yolcular, zorla para istedikleri sürücü Gündoğdu'yu darbetti. Sürücünün yaklaşık 5 bin lirasını gasbeden şüpheliler, taksiye de el koymaya çalıştı. Bu sırada koşarak ormanlık alana kaçan Gündoğdu, durumu güvenlik güçlerine ve acil durum ( SOS ) araması yaparak meslektaşlarına haber verdi.

Gasbedilen taksi şoförü ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürülürken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı (DHA)

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şüpheliler de taksiyi bırakarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taksi şoförleri de meslektaşına destek için bölgeye geldi. Yaralanan Gündoğdu'ya, sağlık ekipleri müdahale etti. Gündoğdu, ifadesinin alınması için karakola götürülürken, polis de saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

"BU TÜR OLAYLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Olay yerine gelen taksi şoförlerinden Volkan Bütüner, SOS kanalından geçen anonsun sistemlerine düştüğünü, konumu takip ederek olay yerine geldiklerini söyledi.

Yaşananları anlatan Bütüner, "3 gaspçı, meslektaşımızı bu ormanlık alana çekmiş. Şenol abi Allah'tan kendini dışarı atmayı başardı. Kaçarken bacağına taş atmışlar. Yakalasalar belki de öldüreceklerdi. Biz olay yerine 3-4 araçla geldik. Muhtemelen biz gelince şüpheliler kaçtı. Bu tür olayların bir an önce önüne geçilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.