600 bin liralık tost! Büyük şoka uğradı: Sen yabancı değilsin...
Sivas’ta tostçuluk yapan Zeynel Engin, bir müşterisinin yaptığı hatayı fark ederek büyük bir mağduriyeti önledi. Engin'e tost ve ayran için 600 TL ödemek isteyen müşteri, yanlışlıkla 600 bin TL gönderdi. Hesap hareketlerini kontrol eden Engin, durumu fark eder etmez müşterisine ulaştı ve fazla parayı geri gönderdi. İşte detaylar...
Sivas'ın işlek caddelerinin birinde tostçuluk yapan Zeynel Engin, müşterisinin yaptığı hatayı fark ederek büyük bir mağduriyeti önledi.
600 TL YERİNE 600 BİN TL GÖNDERDİ
Tost yemek için yanına gelen bir müşteri, arkadaşıyla birlikte yediği tostların 600 TL'lik hesabı ödemek isterken Zeynel Engin'in hesabına yanlışlıkla 600 bin TL gönderdi. Daha sonrasında hesap hareketlerini kontrol ederken yüksek meblağı fark eden Engin, ilk başta büyük bir şaşkınlık yaşadı. Müşterisinin yanlışlıkla bu kadar yüksek bir miktarı gönderdiğini fark eden Engin, hemen harekete geçti.
PARAYI İADE ETTİ
Daha önceden tanıdığı müşterisinin telefon numarasına ulaşan Engin, durumu izah ederek parayı iade etmek istediğini belirtti. Fazla olan miktarı geri gönderen Engin'in bu davranışı ise vatandaşlardan takdir topladı.