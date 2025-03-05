Yaşam

600 bin liralık tost! Büyük şoka uğradı: Sen yabancı değilsin...

Sivas’ta tostçuluk yapan Zeynel Engin, bir müşterisinin yaptığı hatayı fark ederek büyük bir mağduriyeti önledi. Engin'e tost ve ayran için 600 TL ödemek isteyen müşteri, yanlışlıkla 600 bin TL gönderdi. Hesap hareketlerini kontrol eden Engin, durumu fark eder etmez müşterisine ulaştı ve fazla parayı geri gönderdi. İşte detaylar...

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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600 bin liralık tost! Büyük şoka uğradı: Sen yabancı değilsin...

Sivas'ın işlek caddelerinin birinde tostçuluk yapan Zeynel Engin, müşterisinin yaptığı hatayı fark ederek büyük bir mağduriyeti önledi.

Tostçu Zeynel Engin (İHA)Tostçu Zeynel Engin (İHA)

600 TL YERİNE 600 BİN TL GÖNDERDİ

Tost yemek için yanına gelen bir müşteri, arkadaşıyla birlikte yediği tostların 600 TL'lik hesabı ödemek isterken Zeynel Engin'in hesabına yanlışlıkla 600 bin TL gönderdi. Daha sonrasında hesap hareketlerini kontrol ederken yüksek meblağı fark eden Engin, ilk başta büyük bir şaşkınlık yaşadı. Müşterisinin yanlışlıkla bu kadar yüksek bir miktarı gönderdiğini fark eden Engin, hemen harekete geçti.

Müşteri Engin'in hesabına 600 TL yerine 600 bin TL yatırdı (İHA)Müşteri Engin'in hesabına 600 TL yerine 600 bin TL yatırdı (İHA)

PARAYI İADE ETTİ

Daha önceden tanıdığı müşterisinin telefon numarasına ulaşan Engin, durumu izah ederek parayı iade etmek istediğini belirtti. Fazla olan miktarı geri gönderen Engin'in bu davranışı ise vatandaşlardan takdir topladı.


Engin müşterisinin yanlışlıkla gönderdiği parayı iade etti (İHA)Engin müşterisinin yanlışlıkla gönderdiği parayı iade etti (İHA)

"NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM"

Zeynel Engin, hesabında parayı görünce şaşırdığını belirterek, "Buraya daha önceden de gelen bir müşterim geldi. Yediği tostun ücreti ayranla beraber 540 TL tuttu. Hesabı ödemek için kalkan müşteri sen yabancı değilsin diyerek bana 600 TL atacağını söyledi. Daha sonrasında ben de hesabımı kontrol ettiğimde 600 TL yerinde 600 bin TL'nin yattığını gördüm. Yüksek meblağı görünce müşteriye ulaşarak parayı tekrar atacağımı söyledim. Yüksek miktardaki parayı görünce ilk başta çok şaşırdım ve ne yapacağımı bilemedim. Ertesi günün sabahında ise müşteriye parayı teslim ettim. İnsanlar bu örnek davranışları yapsınlar, kişinin hakkını geri vermek gerekiyor. Bu şekilde davranırsak kazanırız" dedi.

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