Hatay'da fırtına! Tekneler alabora oldu, ağaçlar devrildi
Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçesinde etkili olan fırtınada iskeledeki tekneler alabora oldu, üzerlerine ağaç devrilen araçlar hasar gördü.
Kentte akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Fırtına nedeniyle İskenderun Balıkçı Barınağı'ndaki 3 tekne alabora oldu, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.
Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri kent genelinde güvenlik önlemi aldı.