Adana'da sokak ortasında infaz

Adana'da her gece yapılan asayiş uygulamasına rağmen bir kişi daha sokak ortasında tabanca ile vurularak öldürüldü.

Giriş Tarihi: 05.03.2025 08:46

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Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.T. evinden çıkıp gezmeye gittiği sırada yerde hareketsiz yatan bir şahsı gördü. Bunun üzerine durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin kasığından, karnından ve kolundan tabanca ile vurulduğunu tespit etti. Yaralının Alpay Bozkurt (30) olduğu belirlenirken hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Bozkurt kurtarılamadı.

Olayı gerçekleştirenin kim olduğu ise henüz tespit edilemedi.