Samsun'daki kayak merkezinde vatandaşların kar eğlencesi sürüyor

Samsun merkezinde kar etkisini kaybetse de Türkiye'nin ve Karadeniz Bölgesi'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Akdağ Kayak Merkezi'nde vatandaşların kar keyfi sürüyor.

Giriş Tarihi: 03.03.2025 10:46

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Samsun'a 80, ilçeye ise 7 kilometre uzaklıkta bulunan günübirlik ya da konaklamalı kar tatili imkanı sunan Akdağ Kayak Merkezi, kayakseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Samsun'un en önemli kış turizmi noktalarından biri olan Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nin zeminin karla kaplı olması, kayak yapması uygunluğu ile birlikte vatandaşlar kayak yapmanın tadını çıkartıyor. Muhteşem manzara ve doğada kayak yapıp, kartopu oynayarak karın tadını doyasıya çıkaran vatandaşlar, bin 500 metre uzunluğundaki telesiyej ile kar yolculuğu da yaparak keyifli anlar yaşıyor.

Vatandaşlar özellikle çocuklarının mutluluğu için kayak merkezinin tercih ettiklerini, kayak merkezinde verilen hizmetten memnun olduklarını söylediler.