Samsun'da 9 aracın karıştığı zincirleme kaza

Samsun'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 03.03.2025 10:38

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Kaza, Canik ilçesi 200 Evler mevkisi çevre yolu üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 araç yağmurdan dolayı kayarak bariyere çarptı. O esnada arkadan gelen araçlar da peş peşe çarpıştı. Toplam 9 otomobilin karıştığı zincirleme kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Trafik ekipleri kazanın olduğu yolda güvenlik tedbiri aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.