Ankara'daki otobüs kazası kamerada! 5 kişi ağır yaralı...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada, Adana-Ankara seferini yapan bir yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı. Kazada 32 kişiden 16'sı yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, kazanın güvenlik kamerasına yansıyan anları da ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 03.03.2025 12:20

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün beton bariyere çarpması sonucu 16 kişi yaralandı.

BETON BARİYERLERE ÇARPTI

Adana-Ankara seferini yapan E.U. idaresindeki 01 AS 413 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, Gölbaşı ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı.

5 KİŞİ AĞIR YARALI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otobüste 32 kişinin olduğu öğrenilirken, kazada 5'i ağır 16 kişi yaralandı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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