Sakarya’da arızalanan minibüs alev topuna döndü
Sakarya’nın Erenler ilçesinde arızalanan minibüs alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında minibüsten geriye demir yığınları kaldı.
Yıldıztepe Caddesi'nde meydana gelen olayda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeye minibüste arızalanması sonrasında yangın çıktı.
Minibüs alev topuna dönerken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın sebebiyle minibüsten geriye demir yığınları kalırken yangına ilişkin inceleme başlatıldı.