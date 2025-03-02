Refüje çıkan kamyonet ağaçları devirip, direğe çarparak durabildi

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan kamyonet orta refüje çıkarak ağaçları devirip, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Giriş Tarihi: 02.03.2025 12:33

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Olay, Şuhut ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.T., idaresindeki 03 AGK 004 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından orta refüje çıkıp ağaçları devirip ardından elektrik direğine çarparak durabildi. Aracın hurdaya döndüğü olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza sonrası bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri ise aracın kaza

kaldırılması ve trafiğin normale dönmesi için yoğun çaba gösterdi.