Yerin 120 metre altında ilk sahur!

Zonguldak’ta madenciler ilk sahurunu yaptı (DHA)

'KAZASIZ BELASIZ BİTİRİRSEK, KALKIP ÇOLUK ÇOCUĞUMUZUN YANINA GİDİYORUZ'

Ramazan ayındaki sahurları 30 yıla yakındır ailesinden uzakta yaptığı söyleyen Cemal Altun (62), "İlk sahuru yapıyoruz yer altında. Arkadaşlar ne varsa getirmişler. Yeraltında domates, soğan, zeytinin tadı bir başka. Her şey lezzetli. Yer üstündeki gibi değil ama yeraltında daha farklı şeyler var. Ondan sonra da kalkıp besmele çekip işimize devam ediyoruz. Kazasız belasız bitirirsek kalkıp çoluk çocuğumuzun yanına gidiyoruz. 35 yıldır madendeyim, madencilik Zonguldak'ın kaderi. Madenci olmazsa olmaz. İyi bir duygu, alın teri, kazandığın paranın kıymetini biliyorsun, bereketli. Madencinin parası bereketli, alın teri çünkü. Aşağı, yukarı 25- 30 yıl ailemden ayrı sahur geçirmişimdir. Aileyle olmak da iyi, arkadaşlarla olmak da. Çünkü biz buraya ekmeğimizin parasını kazanmak için geliyoruz." diye konuştu.

Zonguldak’ta madenciler ilk sahurunu yaptı (DHA)