Paramotor pilotundan gökyüzünde 'ramazan' mesajı

Edirne'nin Keşan ilçesinde paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, Saros Körfezi'nde yaklaşık 250 metre yükseklikteki uçuşu esnasında çektiği videoda tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti. Özkaya'nın, sosyal medya hesaplarından yayınladığı video çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Giriş Tarihi: 01.03.2025 09:22

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Paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde yaklaşık 250 metre yükseklikte gerçekleştirdiği uçuş sırasında çektiği videoda tüm İslam aleminin huzur ve bereket ayı ramazanını kutladı. Özkaya, gökyüzünde verdiği mesajda, "Bir ramazana daha ulaştık. Bu güzel ayın sadece Müslümanlar için değil, insanlık için güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum. Müslümanlar içinde şöyle bir dileğin var; inşallah bu güzel ayı manasına uygun geçirmeyi Allah herkese nasip eder. Ramazan ayımız hayırlı ve mübarek olsun. Saros Körfezi Erikli sahilinden sevgilerimle" ifadelerini kullandı. Yılmaz Özkaya'nın, sosyal medya hesaplarından yayınladığı video çok sayıda beğeni ve yorum aldı.