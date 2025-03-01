Suç örgütlerine eş zamanlı baskın: 13 şüpheli yakalandı

Kırklareli merkezli dört ilde, organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda 4 tabanca, 399 fişek, bir av tüfeği, 74 tüfek fişeği, 5 sustalı bıçak, bir kılıç, bir şiş ve 62 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 01.03.2025 15:18

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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli, İstanbul, Edirne ve Hatay'da iki organize suç örgütünü hedef alan eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 399 fişek, bir av tüfeği, 74 tüfek fişeği, 5 sustalı bıçak, bir kılıç, bir şiş ve 62 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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